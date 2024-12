Irã pretende enviar mísseis, drones e conselheiros militares para Síria, diz autoridade graduada

Os ministros das Relações Exteriores da Turquia, Irã e Rússia se reunirão em Doha no sábado para discutir o avanço dos rebeldes na Síria, disse uma fonte diplomática turca na sexta-feira. A Turquia, membro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), apoia a oposição política e armada ao governo de Assad.

Teerã pediu à Turquia que "não se alinhe com os EUA e Israel", disse a autoridade iraniana, acrescentando que o Irã acredita que Israel e os Estados Unidos estão trabalhando juntos para impedir que os aliados do Irã recuperem a força.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, se reunirá com seus colegas iraquianos e sírios nesta sexta-feira em Bagdá, capital do Iraque, para discutir a situação na Síria, informou a mídia estatal iraniana.

"O Irã e o Iraque também estão estudando projetos conjuntos de defesa por meio de grupos de resistência e até mesmo exércitos regulares", disse a autoridade iraniana.