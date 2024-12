Milhares fogem na Síria conforme rebeldes avançam em direção à Homs

Em outro desenvolvimento alarmante para Assad, o chefe da força curda síria apoiada pelos Estados Unidos disse que o grupo radical Estado Islâmico, que comandou um reinado de terror em grandes áreas do Iraque e da Síria até ser derrotado por uma coalizão liderada pelos EUA em 2017, havia agora assumido o controle de algumas áreas no leste da Síria.

"Devido aos recentes acontecimentos, há um aumento do movimento de mercenários do Estado Islâmico no deserto sírio, no sul e oeste de Deir Al-Zor e na zona rural de al-Raqqa", afirmou Mazloum Abdi em uma coletiva de imprensa, referindo-se a áreas no leste do país.