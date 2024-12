Perdão para Hunter Biden gera pedidos por clemência mais ampla

Advogados de defesa e grupos de direitos civis estão intensificando os esforços para destacar alguns casos convincentes, trabalhando em conjunto com parlamentares estaduais para redigir cartas para a Casa Branca e lançando campanhas digitais pedindo ações para comutar sentenças ou emitir perdões para norte-americanos que eles acreditam terem sido condenados injustamente ou estarem cumprindo penas excessivas por delitos não violentos.

A Casa Branca está discutindo a ideia de indultos mais amplos depois do caso de Hunter, incluindo para os condenados por delitos não violentos relacionados a drogas e pessoas que grupos de direitos civis identificaram como injustamente encarceradas, segundo fontes. De acordo com uma autoridade de alto escalão do governo, haverá uma série de perdões para pessoas que cumpriram longas sentenças e não são violentas.

"Haverá mais o que conversar nas próximas semanas", disse nesta sexta-feira a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, questionada sobre as demandas e a disparidade que os homens negros frequentemente enfrentam no sistema de justiça dos EUA.

"Ele está levando isso muito a sério", disse ela.

Há um ano, Biden perdoou milhares de pessoas com acusações federais de relacionadas à maconha. Em junho, ele iniciou um processo para perdoar todos os veteranos dos EUA condenados pelos militares por sexo gay, ilegal até 2013.

Marc Morial, presidente da Liga Urbana Nacional, disse à Reuters que "há várias conversas em andamento" entre uma coalizão de organizações para pressionar Biden pelos perdões antes que ele deixe o cargo em 20 de janeiro.