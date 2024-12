Atirador que matou CEO da UnitedHealthcare fugiu de NY, diz polícia

A Centene disse na quinta-feira à noite que não realizaria mais um evento presencial para investidores na próxima semana, e que o evento seria transmitido ao vivo.

As palavras "negar", "defender" e "depor" foram gravadas nas cápsulas de balas encontradas no local, disseram fontes policiais à ABC e ao New York Post. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York não quis comentar a reportagem.

As palavras evocam o título do livro de Jay Feinman, de 2010, que critica o setor de seguros: "Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" (Atrasar, negar, defender: Por que as companhias de seguro não pagam sinistros e o que você pode fazer a respeito).

Feinman, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Rutgers, se recusou a comentar.

