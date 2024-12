Presidente da Coreia do Sul Yoon precisa ser suspenso, diz líder do partido governista

Por Hyunsu Yim e Ju-min Park

SEUL (Reuters) - O líder do partido governista da Coreia do Sul disse que o presidente Yoon Suk Yeol precisa ser removido do poder por tentar impor a lei marcial, enquanto o governo negou relatos na sexta-feira de que estava se preparando para emitir outra declaração de lei marcial.

Yoon chocou a nação -- e seu próprio Partido do Poder Popular -- na terça-feira, quando concedeu aos militares amplos poderes de emergência para erradicar o que chamou de "forças antiestatais" e superar opositores políticos obstrucionistas.