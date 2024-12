Putin diz que novo míssil hipersônico Oreshnik pode ser colocado em Belarus

"Como assinamos hoje um acordo sobre garantias de segurança usando todas as forças e meios disponíveis, considero viável a implantação de sistemas como o Oreshnik no território da República de Belarus", disse Putin.

"Acho que isso será possível no segundo semestre do próximo ano, à medida em que a produção em série desses sistemas na Rússia aumentar e esses sistemas de mísseis entrarem em serviço com as forças estratégicas russas", acrescentou, em comentários transmitidos pela tv.

A Rússia disparou o Oreshnik pela primeira vez contra a cidade ucraniana de Dnipro em 21 de novembro, no que Putin considerou uma resposta ao primeiro uso pela Ucrânia de mísseis balísticos ATACMs, dos EUA, e Storm Shadows, britânicos, para atacar o território russo com a permissão do Ocidente.

Putin disse que a Rússia pode usar o Oreshnik novamente, inclusive para atingir "centros de tomada de decisão" em Kiev, caso a Ucrânia continue atacando a Rússia com armas ocidentais de longo alcance.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, em uma entrevista divulgada na última quinta-feira, que o disparo do Oreshnik por Moscou foi um sinal de que o Ocidente deve levar a Rússia a sério.

(Reportagem de Dmitry Antonov em Moscou, Lucy Papachrisou e Maxim Rodionov em Londres e Felix Light em Tbilisi)