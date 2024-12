REEDIÇÃO-Rio sediará encontro de chefes de Estado do Brics em 2025, diz Paes

"A reunião dos Brics vai vir ano que vem pra cá. Ele (presidente Luiz Inácio Lula da Silva) disse que eu não podia anunciar ainda, mas dane-se. Já estou anunciando", disse Paes em discurso durante evento na capital fluminense nesta sexta.

No mês passado, o Rio sediou a reunião de cúpula do G20, que trouxe ao Brasil os líderes das principais economias do mundo. Na ocasião, vários líderes aproveitaram a estadia na cidade para fazer turismo.

"Já falei com o companheiro Xi (Jinping , presidente da China) para encontrar ele aqui de novo. (O presidente da França, Emmanuel) Macron não vem e não vou poder passear com ele aqui. (O presidente dos EUA Joe) Biden também não. De repente a gente chama o Biden para visitar o Cristo Redentor sem ser presidente", acrescentou Paes.

A França não integra o Brics -- grupo inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China e que posteriormente foi ampliado para incluir vários países do chamado Sul Global. Os Estados Unidos também não fazem parte do bloco e, em janeiro de 2025, Biden será sucedido na Casa Branca por Donald Trump.

O Rio tem recebido grandes eventos internacionais nos últimos anos, como os Jogos Panamericanos de 2007, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20 em 2012 e a Olimpíada de 2016, além da cúpula do G20 no mês passado.

A cidade, que também sediou a final da Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil e as finais da Copa Libertadores de 2020 e 2023, pleiteia receber os Jogos Panamericanos de 2031 em conjunto com a vizinha Niterói.