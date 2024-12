AfD, da extrema direita da Alemanha, indica candidata a chanceler pela 1ª vez

No entanto, uma série de sucessos eleitorais estaduais da AfD vem aumentando a pressão, especialmente sobre os conservadores, para derrubarem sua barreira contra o partido e considerarem uma coalizão de direita, especialmente diante da fraqueza do antigo parceiro tradicional, o neoliberal Partido Democrático Livre (FDP).

"Somos a segunda força mais forte nas pesquisas nacionais e disso derivamos nossa reivindicação de governar, porque queremos fazer melhor, queremos levar a Alemanha adiante novamente, queremos estar no topo do mundo novamente", disse Weidel a repórteres em Berlim de um palco adornado com duas grandes bandeiras alemãs.

"Os eleitores claramente querem uma coalizão de conservadores e a AfD", disse ela.

Os partidos de extrema direita ganharam força em toda a Europa nos últimos anos, também chegando ao poder na Itália, Suécia, Holanda e Finlândia.

Nomear um candidato pode permitir que a AfD aumente sua presença na imprensa participando de debates de campanha, disse Hans Vorlaender, cientista político da Universidade Técnica de Dresden.

Há muito tempo descartado como um partido de protesto, a AfD também está buscando se estabelecer mais como um "partido normal", disse Stefan Marschall, cientista político da Universidade de Duesseldorf.