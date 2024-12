Erdogan diz que há uma nova realidade na Síria

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente turco Tayyip Erdogan disse neste sábado que agora há uma nova realidade na vizinha Síria, onde a Turquia há muito tempo apoia as forças de oposição e realiza incursões contra as forças curdas que considera terroristas.

Erdogan falava enquanto os rebeldes sírios entravam nos subúrbios da cidade de Homs, segundo fontes, abrindo um caminho para Damasco em um avanço relâmpago, conforme as linhas de frente entram em colapso e as forças do governo lutam para salvar o governo de 24 anos do presidente Bashar al-Assad.

"Agora há uma nova realidade na Síria, política e diplomaticamente. E a Síria pertence aos sírios com todos os seus elementos étnicos, sectários e religiosos", disse Erdogan em um discurso na cidade de Gaziantep, no sul da Turquia.