Japonesa Chugoku Elec reinicia reator nuclear de Shimane pela primeira vez em 13 anos

TÓQUIO (Reuters) - A japonesa Chugoku Electric Power reiniciou neste sábado sua usina nuclear de Shimane, no oeste do país, fechada desde pouco depois do colapso de Fukushima em 2011, informou a empresa.

O reinício há muito adiado do reator nº 2 de 820 megawatts (MW) da usina, que foi desligado em janeiro de 2012, aumenta o número de reatores operacionais do Japão para 14, com uma capacidade combinada de 13.253 MW.

Espera-se que a demanda do Japão por gás natural liquefeito e carvão térmico caia no próximo ano, com a Tohoku Electric Power também retomando recentemente as operações do reator nº 2 de 825 MW em sua usina nuclear de Onagawa, no norte do Japão.