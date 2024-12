Lavrov diz que avanço de "terroristas" sírios é inadmissível

Por Felix Light

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse neste sábado que era inadmissível permitir que um grupo que ele classificou como terrorista assumisse o controle das terras sírias.

Lavrov deu a declaração na capital do Catar, Doha, depois de se reunir com os ministros das Relações Exteriores da Turquia e do Irã, após um rápido avanço dos rebeldes sírios liderados pelo grupo militante Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que ameaça o governo do presidente Bashar al-Assad.