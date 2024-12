Rebeldes sírios entram nos subúrbios da cidade-chave de Homs, dizem fontes

Por Suleiman Al-Khalidi e Timour Azhari

AMMAN/BEIRUTE (Reuters) - Rebeldes sírios entraram nos subúrbios da cidade-chave de Homs neste sábado, disseram fontes, pressionando um avanço relâmpago de uma semana enquanto as linhas de frente entram em colapso em todo o país e as forças do governo lutam para salvar o governo de 24 anos do presidente Bashar al-Assad.

Um morador de Homs e fontes do exército e rebeldes disseram que os insurgentes violaram as defesas do governo do norte e leste da cidade.