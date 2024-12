Salto nuclear do Irã é "extremamente sério" e prejudica diplomacia, diz fonte diplomática ocidental

PARIS (Reuters) - A aceleração de enriquecimento de urânio pelo Irã para perto do grau de bomba é "extremamente séria", não tem justificativa civil e contradiz as afirmações de Teerã sobre querer negociações nucleares sérias, disse uma fonte diplomática ocidental no sábado.

O Irã há muito nega buscar armas nucleares.

O chefe da agência de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse à Reuters na sexta-feira que o Irã estava acelerando drasticamente o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, perto do nível de cerca de 90% que é o grau de armas.