Trump diz que os EUA "não devem se envolver" no conflito na Síria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump disse neste sábado que os EUA não devem se envolver no conflito na Síria, onde as forças rebeldes estão ameaçando o governo do presidente Bashar al-Assad.

"A Síria está uma bagunça, mas não é nossa amiga, E OS ESTADOS UNIDOS NÃO DEVEM TER NADA A VER COM ISSO. ESSA LUTA NÃO É NOSSA. DEIXEM QUE ELA SE DESENROLE. NÃO SE ENVOLVA!", disse Trump em publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social.

Trump disse que, como a Rússia, aliada de Assad, está envolvida em uma guerra com a Ucrânia, ela "parece incapaz de impedir essa marcha literal pela Síria, um país que eles protegem há anos".