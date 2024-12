Ataques aéreos de Israel atingem complexo de segurança e centro de pesquisa em Damasco, dizem fontes

A instalação de pesquisa também foi danificada, disseram elas, falando sob condição de anonimato.

Uma das fontes disse que os ataques atingiram a infraestrutura usada para armazenar dados militares confidenciais, equipamentos e peças de mísseis guiados.

Israel tem observado a rápida derrubada do governo de Assad com um misto de esperança e preocupação, já que as autoridades avaliam as consequências de uma das mudanças estratégicas mais significativas no Oriente Médio nos últimos anos. Assad foi apoiado durante a longa guerra civil do país pelo Irã e pela Rússia.

As autoridades israelenses expressaram preocupação com o fato de que as armas químicas e outras munições e mísseis proibidos que a Síria manteve durante décadas poderiam agora cair nas mãos dos rebeldes liderados pelos islamitas que invadiram Damasco no domingo.

Mais cedo no domingo, Israel atingiu pelo menos sete alvos no sudoeste da Síria, incluindo a base aérea de Khalkhala, ao norte da cidade de Sweida, da qual as tropas do exército sírio se retiraram na noite passada, disseram as fontes.

Elas disseram que o exército deixou para trás um grande estoque de mísseis, baterias de defesa aérea e munições que foram atingidas no domingo.