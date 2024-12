Paradeiro de Assad, da Síria, é desconhecido; autoridades do exército afirmam que ele embarcou em avião

AMÃ (Reuters) - O paradeiro de Bashar al-Assad permanece um mistério, já que ele já não estava em Damasco quando os rebeldes capturaram a capital síria neste domingo, encerrando mais de cinco décadas de governo de sua família.

Dois alto oficiais do exército afirmaram que Assad embarcou em um avião no início do domingo em Damasco com destino desconhecido.

A Rússia, um dos aliados mais próximos de Assad, confirmou que ele havia deixado a Síria, mas não revelou para onde, nem se Moscou lhe concedera refúgio.