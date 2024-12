Rebeldes sírios entram na cidade de Manbij, no norte do país, diz fonte turca

ANCARA (Reuters) - Rebeldes sírios apoiados pela Turquia entraram na cidade de Manbij, no norte da Síria, depois de assumir o controle da maior parte da área próxima das forças curdas aliadas dos EUA, disse uma fonte de segurança turca neste domingo.

Os rebeldes sírios no sul declararam a destituição do presidente Bashar al-Assad no domingo, depois de assumirem o controle de Damasco. Os rebeldes apoiados pela Turquia no norte estão alinhados com os rebeldes no sul, compartilhando o mesmo objetivo de derrotar Assad.

"A luta contra o YPG/PKK está muito próxima da vitória. As intervenções aéreas e terrestres estão em andamento para tirar Manbij das mãos do YPG/PKK", disse a fonte, referindo-se à milícia curda que há muito tempo controla Manbij.