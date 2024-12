Trump diz que não tentará substituir Powell do Fed

Trump acrescentou que não achava que Powell, com quem ele já discutiu no passado sobre os níveis das taxas de juros, sairia discretamente.

"Acho que se eu dissesse a ele [para ir embora], ele faria isso. Mas se eu perguntasse, ele provavelmente não iria", disse Trump a Welker.

Trump fez sua campanha com a promessa de reduzir as taxas de hipoteca e outros custos de empréstimos para as famílias dos EUA, aumentando a expectativa de que ele poderia entrar em conflito com Powell -- como fez em seu primeiro mandato -- sobre a política de taxas de juros.

A promessa de Trump de implementar tarifas generalizadas também poderia complicar os esforços do Fed para manter a inflação sob controle.

No mês passado, Powell disse que se recusaria a deixar o cargo mais cedo se Trump tentasse destituí-lo, argumentando que destituí-lo, ou a qualquer outro governador do Fed, antes do final de seus mandatos "não é permitido pela lei".

Trump nomeou Powell, ex-executivo de private equity e republicano, para a presidência do Fed no início de 2018 para substituir Janet Yellen, que mais tarde se tornou secretária do Tesouro do presidente Joe Biden. Biden reconduziu Powell ao seu mandato atual.