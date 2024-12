2024 será ano mais quente já registrado, afirmam cientistas da UE

As emissões de dióxido de carbono provenientes da queima de combustíveis fósseis são a principal causa das mudanças climáticas.

Reduzir as emissões a zero -- como muitos governos se comprometeram a fazer -- impedirá o agravamento do aquecimento global. No entanto, apesar dessas promessas verdes, as emissões globais de CO2 devem atingir um recorde este ano.

Os cientistas também estão monitorando se o padrão climático La Niña -- que envolve o resfriamento das temperaturas da superfície do oceano -- poderá se formar em 2025.

Isso poderia esfriar brevemente as temperaturas globais, embora não interrompesse a tendência subjacente de longo prazo do aquecimento causado pelas emissões. O mundo está atualmente em condições neutras, depois que o El Niño -- a contraparte mais quente do La Niña -- terminou no início deste ano.

"Embora 2025 possa ser um pouco mais frio do que 2024, se ocorrer um evento La Niña, isso não significa que as temperaturas serão 'seguras' ou 'normais'", disse Friederike Otto, professora sênior do Imperial College, em Londres.

"Ainda teremos altas temperaturas, resultando em perigosas ondas de calor, secas, incêndios florestais e ciclones tropicais."