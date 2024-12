Com saída de Assad, nova era começa na Síria e mundo observa

Por Maya Gebeily e Timour Azhari

DAMASCO (Reuters) - Os sírios acordaram na segunda-feira com um futuro esperançoso, embora incerto, depois que os rebeldes tomaram a capital Damasco e o presidente Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, após 13 anos de guerra civil e mais de 50 anos de governo brutal de sua família.

Com o toque de recolher declarado pelos rebeldes, Damasco ficou calma após o amanhecer, com as lojas fechadas e as ruas praticamente vazias. A maioria dos que saíram eram rebeldes, e muitos carros tinham placas de Idlib, a província do noroeste de onde os combatentes lançaram seu avanço relâmpago há apenas 12 dias.