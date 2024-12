Escritório de direitos humanos da ONU retoma parcialmente suas atividades na Venezuela

GENEBRA (Reuters) - O órgão de vigilância de direitos humanos da ONU retomou parcialmente suas atividades na Venezuela, disse o seu chefe nesta segunda-feira, depois de ter sido forçado a deixar o país há quase 10 meses, após o que o governo descreveu como uma revisão de suas atividades.

O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, fez o anúncio em uma entrevista coletiva em Genebra, em resposta à pergunta de um repórter.

"Conseguimos retomar parcialmente nossas atividades", disse, sem entrar em mais detalhes. O chefe do gabinete de direitos humanos do órgão internacional disse que espera retomar as visitas às prisões e o monitoramento de julgamentos, mas não apresentou um cronograma.