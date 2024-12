Gangue do Haiti massacra cerca de 180 pessoas na favela de Cité Soleil

A Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH), uma ONG no Haiti que monitora instituições estatais e promove a educação em direitos humanos, disse no último domingo que pelo menos 110 pessoas -- todas com mais de 60 anos -- tinham sido mortas em Cité Soleil no fim de semana.

Mais tarde, a RNDDH afirmou que o número de mortos poderia ser maior porque testemunhas disseram que "corpos mutilados foram queimados nas ruas, incluindo vários jovens que foram mortos tentando salvar os moradores".

A RNDDH disse que Felix havia ordenado a violência após seu filho ficar doente e depois de buscar conselhos de um sacerdote vodu que acusou os idosos da região de prejudicar a criança por meio de bruxaria. O grupo afirmou que o filho de Felix havia morrido na tarde de sábado.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os eventos descritos pela RNDDH. Felix não comentou as acusações da RNDDH em um primeiro momento.

Cité Soleil, uma favela densamente povoada perto do porto da capital Porto Príncipe, está entre as áreas mais pobres e violentas do Haiti.

O rígido controle das gangues, incluindo a restrição do uso de telefones celulares, limitou a capacidade dos moradores de compartilhar informações sobre o massacre.