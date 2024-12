Gangue do Haiti mata ao menos 110 pessoas em Cité Soleil, diz grupo de direitos humanos

Por Harold Isaac

(Reuters) - Pelo menos 110 pessoas foram mortas no fim de semana na favela de Cité Soleil, no Haiti, quando o líder de uma gangue atacou idosos que ele suspeitava terem causado a doença de seu filho por meio de bruxaria, informou a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH) no domingo.

Todas as vítimas tinham mais de 60 anos, informou o grupo de direitos humanos.