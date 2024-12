Irã está em contato direto com grupos da nova liderança da Síria, diz autoridade iraniana

"Esse engajamento é fundamental para estabilizar os laços e evitar novas tensões regionais", disse a autoridade.

CONTATOS COM A LIDERANÇA SÍRIA

Teerã estabeleceu contatos com dois grupos dentro da nova liderança e o nível de interação será avaliado nos próximos dias após uma reunião no Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, um órgão de segurança de alto nível, disse ele.

Duas das autoridades iranianas disseram que o governo iraniano estava desconfiado de que Trump usaria a remoção de Assad como alavanca para intensificar a pressão econômica e política sobre o Irã, "seja para forçar concessões ou para desestabilizar a República Islâmica".

Depois de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 do Irã com seis grandes potências em 2018, o então presidente Trump adotou uma política de "pressão máxima" que levou a dificuldades econômicas extremas e exacerbou o descontentamento público no Irã. Trump está equipando sua administração com falcões sobre o Irã.

Em 2020, Trump, como presidente, ordenou um ataque com drones que matou Qassem Soleimani, o comandante militar mais poderoso do Irã e mentor de ataques no exterior contra os interesses dos EUA e de seus aliados.