Israel diz que destruirá armamento estratégico pesado na Síria

Por Maayan Lubell e James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - Israel intensificará os ataques aéreos contra os depósitos sírios de armamentos avançados, disseram autoridades israelenses na segunda-feira, e manterá uma presença "limitada" de tropas no local, na esperança de evitar qualquer ameaça que possa surgir como consequência da derrubada do presidente Bashar al-Assad.

Israel tem observado a agitação na Síria com um misto de esperança e preocupação, enquanto avalia as consequências de uma das mudanças estratégicas mais significativas no Oriente Médio em anos.