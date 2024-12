Milei se aproxima de completar um ano no cargo com popularidade alta e fama global

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, apresentou uma visão obscura do país em seu primeiro discurso no cargo há um ano, em meio a uma crise econômica. Ele alertou que "não havia dinheiro", prometeu um choque para a economia e disse que as coisas iriam piorar antes de melhorar.

A multidão em frente ao Congresso aplaudiu cada palavra sua.