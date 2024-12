Partido de Le Pen perde eleição suplementar importante após derrubar governo da França

O presidente Emmanuel Macron continuava realizando reuniões com os líderes de esquerda na segunda-feira, enquanto procura nomear um novo primeiro-ministro.

A líder do Partido Verde, Marine Tondelier, disse que o RN havia "se colocado fora do jogo" e que a influência do partido sobre a política nacional estava diminuindo como resultado de sua decisão de derrubar Barnier.

Na eleição suplementar, Lionel Vuibert - concorrendo como independente, mas com laços estreitos com a coalizão centrista de Macron - ganhou 50,9% em um segundo turno no primeiro distrito de votação, onde a extrema-direita tem tido forte apoio. Vuibert havia feito campanha contra a moção de desconfiança.

Jordan Duflot, do RN, que obteve a maior porcentagem no primeiro turno e pediu a derrubada do governo durante a campanha no segundo turno, obteve 49,1%.

O comparecimento às urnas foi baixo, em torno de 30%.

A "vitória de Vuibert é um forte sinal" contra "aqueles que querem censura, inação e caos", escreveu Xavier Bertrand, um político de centro-direita que foi cogitado pela imprensa como possível primeiro-ministro, no X.