Suspeito de matar executivo da UnitedHealth está sob custódia

As palavras "deny" (negar), "defend" (defender) e "depose" (depor) foram gravadas em cápsulas encontradas na cena do crime, segundo vários veículos de imprensa. As palavras evocam o título de um livro que critica o setor de seguros, publicado em 2010, intitulado "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" (Atrasar, negar, defender: por que as seguradoras não pagam os sinistros e o que você pode fazer a respeito).

O suspeito fugiu do local e, em seguida, foi de bicicleta até o Central Park. Um vídeo de vigilância o capturou saindo do parque e pegando um táxi para uma estação de ônibus no norte de Manhattan, onde a polícia acredita que ele tenha usado um ônibus para fugir da cidade.

Thompson, pai de dois filhos, era presidente-executivo da unidade de seguros do UnitedHealth Group desde abril de 2021, parte de uma carreira de 20 anos na empresa. Ele estava em Nova York para participar da conferência anual de investidores da empresa.

Um porta-voz da UnitedHealth se recusou a comentar sobre as últimas reportagens.

(Reportagem de Costas Pitas, Doina Chiacu e Amina Niasse)