Trump promete perdoar réus de 6 de janeiro no primeiro dia de governo

Por Nathan Layne e Andrew Goudsward

(Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma entrevista que foi ao ar no domingo que agiria em seu primeiro dia no cargo para perdoar os desordeiros envolvidos no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, aumentando ainda mais as expectativas de uma ampla concessão de clemência.

"Vou agir muito rapidamente, no primeiro dia", disse Trump no programa "Meet the Press with Kristen Welker", da NBC News, quando questionado sobre quando planeja perdoar seus apoiadores que foram acusados no ataque que visava anular sua derrota nas eleições de 2020.