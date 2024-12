Zelenskiy busca fim diplomático para a guerra e propõe um papel para tropas estrangeiras

Por Yuliia Dysa e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, defendeu nesta segunda-feira um acordo diplomático para por fim à guerra com a Rússia e levantou a ideia de tropas estrangeiras serem posicionadas em seu país até que ele possa se juntar à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

As declarações feitas em uma coletiva de imprensa conjunta com o líder da oposição alemã Friedrich Merz foram as últimas a sinalizar a crescente abertura de Kiev para negociações, em um momento em que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para retornar à Casa Branca em 20 de janeiro.