ANÁLISE-Cirurgia de Lula gera dúvidas para agenda de curto prazo do governo e perspectiva eleitoral da esquerda em 2026

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - Uma cirurgia de emergência para aliviar uma hemorragia intracraniana levantou questões sobre a agenda de curto prazo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e enfatizou o vácuo que ele deixaria na esquerda se não concorrer à reeleição em 2026.

Lula, de 79 anos, está no meio de seu terceiro mandato não consecutivo na Presidência e sua saúde tornou-se uma preocupação desde que uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro, o obrigou a cancelar algumas viagens internacionais. Ele foi levado às pressas para um hospital de São Paulo na noite de segunda-feira para drenar um hematoma de seu crânio, disseram os médicos nesta terça-feira.

O susto com a saúde de Lula, conhecido por centralizar as principais decisões políticas e negociar diretamente com parlamentares, ocorre em um momento delicado para seu governo, que está tentando aprovar um pacote de cortes de gastos e a regulamentação da reforma tributária no Congresso, um processo que tem mantido os mercados financeiros em alerta.