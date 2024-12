Investigadores reconstituem movimentos de suspeito de matar CEO nos EUA

Investigadores mapearam nesta terça-feira os movimentos de um homem de 26 anos acusado de matar a tiros o executivo da UnitedHealth, Brian Thompson, nas ruas de Manhattan na semana passada, após uma extensa caçada de cinco dias terminar com sua prisão em um restaurante de fast food na Pensilvânia.

Autoridades informaram que também analisam se o suspeito, Luigi Mangione, foi auxiliado por um cúmplice antes ou depois do disparo, que ofereceu poucas pistas imediatas sobre a identidade do atirador.

Mangione foi visto em um McDonald's em Altoona, Pensilvânia, na última segunda-feira, por um funcionário que o achou parecido com as imagens de vigilância divulgadas pela polícia. A arma, as roupas e as identificações falsas encontradas em seu poder são muito parecidas com as usadas pelo atirador, segundo a polícia.