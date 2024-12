Itália elimina multas para opositores da vacina contra Covid-19

Uma recusa resultava em suspensão do trabalho sem remuneração para funcionários públicos, enquanto aqueles com mais de 50 anos enfrentavam multas de 100 euros.

Uma declaração do gabinete informou que as multas foram revogadas e todas as obrigações de pagamento foram eliminadas. A mídia italiana havia levantado a ideia de reembolsos para aqueles que haviam pago, mas isso não foi mencionado na declaração.

Meloni, que assumiu o cargo no final de 2022 no comando de uma coalizão de direita, acusou seus antecessores Draghi e Giuseppe Conte de adotarem uma abordagem ideológica para a Covid, prometendo fazer as coisas de forma diferente.

Os partidos de oposição reagiram com indignação à medida.

"Tirar as multas daqueles que não foram vacinados é uma forma de fazer vista grossa para os conspiradores e negacionistas", disse Riccardo Magi, um parlamentar do pequeno partido +Europa.

(Reportagem de Angelo Amante e Giuseppe Fonte)