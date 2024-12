Lula está estável, sem sequelas e com funções neurológicas preservadas, dizem médicos após cirurgia

Uma vez de volta a Brasília, disse o médico, Lula poderá retomar suas atividades de trabalho, embora inicialmente em um ritmo mais lento.

Kalil repetiu por mais de uma vez que Lula não sofreu lesões cerebrais e não teve sequela alguma, e afirmou que o risco de uma lesão em consequência do hematoma é "zero".

Os médicos que tratam de Lula explicaram na coletiva que o hematoma, que tinha 3 centímetros, foi completamente drenado no procedimento. Ele estava localizado entre o crânio e a membrana meníngica, fora do cérebro, e a opção de drená-lo foi tomada para impedir que o hematoma comprimisse o cérebro, o que poderia levar a complicações.

O presidente foi levado à unidade de Brasília do Sírio-Libanês na segunda-feira por causa de uma dor de cabeça. Após passar por exames, foi detectado o hematoma no crânio e a equipe médica optou pela transferência para a unidade do hospital em São Paulo para a cirurgia.

Kalil insistiu que a unidade de Brasília do Sírio-Libanês teria condições de realizar o procedimento e que a transferência foi opção da equipe médica.

O médico pessoal do presidente disse ainda que Lula conversou normalmente antes e após o procedimento e que deve permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital ao menos por 48 horas por precaução para que então seja avaliado seu quadro. Ele esteve o tempo todo acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, disse Kalil.