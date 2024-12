Operações conjuntas entre Brasil e Itália visam esquema que teria movimentado R$ 2 bi em envio de cocaína para Europa

As investigações apontam que o grupo criminoso se aproveitava da estrutura logística fornecida pelos brasileiros para transportar grandes quantidades da droga para a Europa se valendo do Porto de Paranaguá, no Paraná. A droga era escondida em contêineres que levavam cerâmica, louça sanitária ou madeira e tinham como destino sobretudo o Porto de Valência, na Espanha.

Outra parte da droga era remetida por aeronaves privadas, que tinham como destino aeroportos na Bélgica. O grupo estrangeiro, segundo as investigações, promovia a retirada da mercadoria antes da fiscalização aeroportuária.

As autoridades indicaram que a organização criminosa mantinha uma complexa rede de lavagem de dinheiro que, segundo estimativas, realizaram movimentação financeira superior a 2 bilhões de reais entre 2018 e 2022.

Foram determinados o bloqueio de bens e valores e o sequestro de imóveis dos investigados da ordem de 126 milhões de reais por determinação das Justiças brasileira e italiana, após pedidos do Ministério Público de ambos os países.

Houve também a ordem para se cumprir 18 mandados de prisão preventiva no Brasil e um mandado de prisão na Espanha contra suspeitos de serem membros de grupos criminosos ligados ao tráfico internacional de drogas. No Brasil, as operações cumprem ainda 46 mandados de busca e apreensão em endereços em sete Estados.

Desde 2019, com a criação de uma equipe conjunta com autoridades de Brasil e Itália, começou-se a aprofundar as investigações sobre relações entre grupos criminosos dos dois continentes e o esquema internacional de tráfico de drogas.