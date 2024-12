Presidente sul-coreano deu ordens para "arrastar" parlamentares durante lei marcial, diz autoridade

Yoon disse no sábado que estava confiando seu destino legal e político nas mãos do Partido do Poder Popular (PPP), que está no poder. O partido informou na terça-feira que estava discutindo a possível saída de Yoon já em fevereiro e a realização de uma eleição antecipada em abril ou maio.

A declaração de lei marcial de Yoon surpreendeu o país e mergulhou a quarta maior economia da Ásia e um importante aliado dos Estados Unidos na região em uma crise constitucional.

O gabinete de Yoon, quando perguntado pela Reuters sobre quem estava governando a Coreia do Sul, disse que não tinha "nenhuma posição oficial a oferecer", mas se referiu a declarações anteriores dos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.

O porta-voz do Ministério da Defesa afirmou na segunda-feira que Yoon ainda era o comandante-chefe, e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que os assuntos de Estado, incluindo as relações exteriores, "estavam sendo conduzidos de acordo com um processo estabelecido na Constituição e na lei".

Kwak Jong-geun, comandante do Comando de Guerra Especial do Exército, disse a um comitê do Parlamento que havia recebido várias ligações telefônicas de Yoon enquanto os eventos se desenrolavam durante a noite após a declaração da lei marcial.

"Ele disse para arrombar a porta agora mesmo, entrar lá e arrastar as pessoas que estavam lá dentro", declarou Kwak, referindo-se aos membros do Parlamento que estavam começando a se reunir dentro da câmara principal para votar sobre a ordem de Yoon.