Haiti celebra reabertura do aeroporto internacional da capital como "ponto de virada"

A violência desenfreada das gangues atingiu a capital de forma especialmente dura, agravando uma prolongada crise social e política no país insular caribenho, que também incluiu tiros disparados contra aviões comerciais em novembro, o que fez com que as companhias aéreas suspendessem os voos.

Uma declaração separada do governo interino do Haiti, datada de terça-feira, mas divulgada nesta quarta-feira, observou que a segurança do aeroporto foi reforçada para incluir novas patrulhas e postos de controle em torno da instalação, em coordenação com a polícia nacional, soldados, bem como a pequena força internacional liderada pelo Quênia e apoiada pelas Nações Unidas.

"Essa decisão faz parte de uma abordagem estratégica que visa restaurar um ambiente seguro e relançar as atividades econômicas", de acordo com a declaração do governo.

A organização médica beneficente internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou na quarta-feira a retomada parcial de suas operações em Porto Príncipe e em sua área metropolitana mais ampla, depois de também ter interrompido as atividades em novembro devido à escalada da violência.

A retomada parcial inclui serviços em três hospitais, bem como em uma clínica e maternidade. O transporte de ambulâncias permanece suspenso até novo aviso, disse MSF.

No mês passado, o grupo relatou um ataque a uma de suas ambulâncias e o subsequente assédio e ameaças da polícia local.