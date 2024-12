Lula vai passar por complementação de cirurgia no crânio na quinta-feira, diz hospital

"Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã", disse o Sírio-Libanês no boletim médico sobre Lula.

Mais cedo, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, havia informado que o presidente seria submetido na quinta a um procedimento para bloquear o fluxo de sangue em uma região do cérebro e impedir outros sangramentos no crânio.

Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira para drenar um hematoma no crânio, resultado de um tombo no banheiro de casa sofrido em outubro.

Ele deu entrada na unidade do Sírio-Libanês em Brasília na segunda-feira queixando-se de dor de cabeça, e exames detectaram a presença do hematoma entre o cérebro e a membrana meníngica.

A internação de Lula gerou preocupações para o governo, em um momento em que o Executivo tem uma agenda extensa de propostas legislativas que precisa aprovar no Congresso nas últimas semanas deste ano, entre elas a regulamentação da reforma tributária e o pacote fiscal de corte de gastos.

O mais recente episódio envolvendo a saúde de Lula, que teve um câncer na laringe diagnosticado em 2011 e do qual se livrou no ano seguinte, também gerou incertezas sobre a sucessão presidencial de 2026, quando, aos 81 anos de idade, ele poderá tentar a reeleição e buscar um quarto mandato na Presidência. Lula também passou por uma cirurgia no quadril em 2023.