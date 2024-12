Rússia diz aos cidadãos para não visitarem EUA e outros países ocidentais

MOSCOU (Reuters) - A Rússia afirmou nesta quarta-feira que as relações com os Estados Unidos são tão conflituosas que os cidadãos russos não devem viajar para Estados Unidos, Canadá e alguns países da União Europeia, pois correm o risco de serem "caçados" pelas autoridades norte-americanas.

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, disse que as relações com os Estados Unidos estão oscilando à beira da ruptura.

(Reportagem de Dmitry Antonov)