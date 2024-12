Rússia se une ao Brics para criar aliança de inteligência artificial, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que a Rússia desenvolverá inteligência artificial com os parceiros do Brics e outros países, em uma tentativa de desafiar o domínio dos Estados Unidos em uma das tecnologias mais revolucionárias do Século 21.

"Estou confiante que a aliança internacional de associações nacionais e institutos de desenvolvimento no campo da IA dos países do Brics e de outros Estados interessados dará um impulso significativo para tal cooperação", disse Putin durante uma conferência sobre inteligência artificial em Moscou.

"Vamos lançar esta aliança hoje", acrescentou.