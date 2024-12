América Latina e Caribe lançam aliança regional contra o crime organizado

Por Sarah Morland

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou nesta quinta-feira o lançamento de uma aliança regional no setor de segurança que reúne 16 governos da América Latina e do Caribe, além de várias instituições financeiras internacionais, com o objetivo de combater o crime.

"A segurança precisa ser parte da solução para o nosso progresso econômico", afirmou o presidente do BID, Ilan Goldfajn, antes do lançamento do projeto na ilha de Barbados. Ele disse que a iniciativa partiu de países que estão preocupados com o custo do crime para suas sociedades.