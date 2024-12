Após destituição de Assad, líder rebelde sírio reforça controle sobre Estado

A nomeação de Mohammed al-Bashir, chefe do governo regional no enclave de Idlib do HTS, como novo primeiro-ministro interino da Síria na segunda-feira enfatizou o status do grupo como o mais poderoso dos grupos armados que lutaram por mais de 13 anos para acabar com o regime de Assad.

Embora tenha feito parte da Al Qaeda antes de romper os laços em 2016, o HTS assegurou aos líderes tribais, às autoridades locais e aos sírios comuns, durante sua marcha para Damasco, que protegeria as religiões minoritárias, obtendo ampla aprovação. A mensagem ajudou a suavizar o avanço dos rebeldes, e Sharaa -- mais conhecido como Abu Mohammed al-Golani -- a repete desde a saída de Assad.

No escritório do governo de Damasco, com suas paredes primorosamente decoradas com marchetaria e vitrais, o homem trazido de Idlib para administrar os assuntos descartou as preocupações de que a Síria estivesse se movendo em direção a uma forma islâmica de governo.

"Não existe governança islâmica. Afinal de contas, somos muçulmanos e são instituições civis ou ministérios", disse Mohammed Ghazal, um engenheiro civil de 36 anos, de óculos e barba espessa, que foi criado nos Emirados Árabes Unidos e falava um inglês quase perfeito.

"Não temos nenhum problema com nenhuma etnia ou religião", declarou ele. "Quem criou o problema foi o regime (de Assad)."

No entanto, a maneira como o HTS tem trabalhado para formar o novo governo interino -- trazendo administradores seniores de Idlib -- tem causado preocupação para alguns. Quatro fontes da oposição e três diplomatas disseram à Reuters que estavam preocupados com a inclusão do processo até o momento.