Autoridades do Vaticano e presidente palestino discutem necessidades "muito sérias" de Gaza

As autoridades de Gaza afirmam que quase 45.000 palestinos foram mortos e mais de 106.000 ficaram feridos na ofensiva israelense, enquanto a maioria dos 2 milhões de habitantes de Gaza está desabrigada ou desalojada devido à fome que se aproxima.

Abbas e Francisco se encontraram pessoalmente pela última vez em novembro de 2021. Durante a visita desta quinta-feira, Francisco presenteou o presidente com uma obra de arte em bronze com as palavras "A paz é uma flor frágil", um presente que o papa também deu a outros líderes mundiais.

A viagem de Abbas a Roma ocorre no momento em que o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, também deve fazer uma visita à Itália. Mikati deve se encontrar com Francisco na sexta-feira.

O papa também criticou os ataques aéreos de Israel no Líbano, onde está lutando contra o grupo militante Hezbollah, por considerá-los "além da moralidade".