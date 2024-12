Com forças apoiadas por EUA e Turquia se enfrentando na Síria, Blinken se reúne com Erdogan

Em um comunicado separado, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse que Blinken observou o interesse comum dos EUA e da Turquia em apoiar uma transição política liderada pela Síria para um governo responsável e inclusivo.

Blinken enfatizou a necessidade de garantir que a coalizão para derrotar o Estado Islâmico possa continuar a executar sua missão crítica, disse Miller.

Na sexta-feira, o secretário de Estado se reunirá com o ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan. Aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Washington e Ancara apoiaram forças rebeldes durante os 13 anos de guerra civil, mas os interesses de ambos conflitam quanto a uma das facções rebeldes: as Forças Democráticas Sírias, de liderança curda. O grupo é o principal aliado da coalizão dos EUA contra os militantes do Estado Islâmico. Ela é liderada pela milícia curda síria YPG, que Ancara vê como uma extensão dos militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que o país proíbe e que luta contra o Estado turco há 40 anos. Antes de chegar a Ancara, Blinken afirmou que o PKK é uma “ameaça duradoura" para a Turquia. "Ao mesmo tempo, queremos evitar desencadear qualquer tipo de conflito adicional dentro da Síria, em um momento no qual ansiamos ver a transição para um governo interino e um caminho melhor adiante", disse.