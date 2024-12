Israel e palestinos avaliam trégua em Gaza com enviado dos EUA

Por Maayan Lubell e Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israelenses e palestinos estão sinalizando novos esforços para buscar um acordo de cessar-fogo, o primeiro em um ano, para interromper os combates em Gaza e devolver a Israel pelo menos alguns dos 100 reféns ainda mantidos no enclave palestino.

O otimismo cauteloso surge no momento em que Jake Sullivan, assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mantém conversações com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Israel na quinta-feira, antes de ir para o Egito e o Catar, co-mediadores com os EUA em um acordo.