Luigi Mangione foi acusado de assassinar executivo - então doações começaram a chegar

Felipe Rodriguez, ex-detetive da polícia de Nova York, expressou sua consternação com a reação.

"Fizeram dele um mártir de todos os problemas que as pessoas tiveram com suas próprias seguradoras", disse Rodriguez, que agora é professor adjunto do John Jay College of Criminal Justice, em Nova York. "Quero dizer, quem nunca teve problemas com sua seguradora? Mas ele é um assassino frio como pedra".

Mangione está detido na Pensilvânia por acusações de porte de arma e falsificação, enquanto os promotores de Nova York buscam sua transferência. Seu advogado disse que ele planeja se declarar inocente das acusações da Pensilvânia.

FRUSTRAÇÃO E RAIVA

Na quarta-feira, a comissária de polícia da cidade de Nova York, Jessica Tisch, disse que a polícia comparou a arma encontrada com Mangione com os cartuchos recuperados na cena do crime e suas impressões digitais com uma garrafa de água e uma embalagem de barra energética encontradas nas proximidades.

Outras evidências incluem documentos manuscritos encontrados em sua posse que descrevem seu suposto crime como uma resposta legítima ao que ele considera ser a ganância corporativa, segundo alguns veículos de imprensa.