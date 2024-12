Padilha diz que governo trabalha com Congresso para votação do pacote fiscal

(Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou nesta quinta-feira o compromisso do governo com o marco fiscal e disse que o Executivo está trabalhando com o Congresso para a votação das medidas fiscais.

"Reafirmo o compromisso do governo federal com o marco fiscal", disse Padilha a jornalistas depois de reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão.

"Toda vez que alguém duvida do compromisso do governo federal, do presidente Lula, da liderança do ministro Fernando Haddad em relação ao marco fiscal, nós redobramos a aposta no marco fiscal."