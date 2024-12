Presidente sul-coreano promete "lutar até o fim" em desafio contra impeachment

Yoon, cujo país tem a quarta maior economia da Ásia, espera que os aliados políticos se unam para apoiá-lo, mas isso parece menos provável após seu discurso. O líder do Partido do Poder Popular (PPP), que está no poder, disse que chegou a hora de Yoon renunciar ou sofrer um impeachment pelo Parlamento.

No final da quinta-feira, seis partidos da oposição, liderados pelo Partido Democrático, apresentaram ao Parlamento um projeto de lei para o impeachment de Yoon. Espera-se que a votação ocorra no sábado, uma semana após o fracasso da primeira, devido ao boicote da maioria dos membros do PPP.

Pelo menos sete membros do partido governista devem apoiar a nova moção de impeachment. São necessários pelo menos oito votos do PPP para obter a maioria de dois terços necessária para o impeachment de Yoon.

Yoon disse que a oposição estava "dançando a dança da espada da loucura" ao tentar tirar do poder um presidente democraticamente eleito, nove dias após sua tentativa abortada de conceder amplos poderes aos militares.

"Lutarei até o fim", declarou ele. "Quer me impeçam ou me investiguem, enfrentarei tudo isso com firmeza."

Os comentários foram os primeiros desde que ele se desculpou no sábado e disse que deixaria seu destino nas mãos de seu partido.