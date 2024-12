Rússia mantém contato com rebeldes sírios e espera continuar com bases militares, diz Interfax

MOSCOU (Reuters) - A Rússia estabeleceu contatos diretos com o comitê político do grupo islâmico rebelde da Síria Hayat Tahrir al-Sham (HTS), disse o vice-ministro das Relações Exteriores do país, Mikhail Bogdanov, nesta quinta-feira, segundo a Interfax.

A agência de notícias informou que Bogdanov também disse a jornalistas que Moscou pretende manter as bases militares na Síria e continuar “combatendo o terrorismo internacional”.

Bogdanov disse que os contatos com o HTS, principal força no país após a derrubada do presidente Bashar al-Assad estão “progredindo de forma construtiva”.