SAIBA MAIS-Destaques da entrevista de Donald Trump para a revista Time

Trump disse que usará as Forças Armadas para deportar imigrantes, dentro do que a lei permitir.

"Isso não impede o uso dos militares se for uma invasão contra o nosso país, e eu considero isso uma invasão contra o nosso país", disse Trump.

"Acho que, em muitos casos, os xerifes e as forças de segurança precisarão de ajuda. Também teremos a Guarda Nacional. Teremos a Guarda Nacional, e iremos até onde eu puder ir, de acordo com as leis do nosso país."

O republicano também prometeu enviar imigrantes de volta ao local de origem e disse que imporá tarifas aos países que não concordarem em aceitá-los.

"Vou levá-los para todos os países, ou não faremos negócios com esses países", disse.

CONSTRUINDO MAIS CENTROS DE DETENÇÃO